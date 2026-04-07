Туроператор Fun&Sun потребовал с москвичей доплаты за уже купленные туры

Туроператор Fun&Sun требует с москвичей доплаты за уже купленные туры. Например, за тур во Вьетнам стоимостью 350 тысяч рублей попросили доплатить 42 тысячи рублей. Туроператор аргументирует это подорожанием из-за конфликта на Ближнем Востоке, но отказывается предоставлять подтверждающие документы.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин пояснил, что в случае резкого повышения цен на авиатопливо туроператор вправе предложить доплату, возврат денег или перебронирование. Однако требование о доплате разослали за несколько дней до вылета, поэтому туристы вынуждены выбирать между оплатой и срывом отпуска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.