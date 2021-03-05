Большинство вылетающих из Москвы путешественников отправляются на море

В столичных аэропортах в пятницу много людей. Большинство путешественников устремились на юг.

Они желают встретить праздник в тепле, у моря. Можно ли еще купить билет в Сочи или Крым по приемлемой цене?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.