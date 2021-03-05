Москвичам рассказали о работе учреждений в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские учреждения Москвы будут работать по особому графику в период праздничных выходных с 6 по 8 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Поликлиники

Взрослые поликлиники 6 марта будут принимать горожан с 9:00 до 18:00, а 7 и 8 марта – с 9:00 до 16:00. Помощь на дому окажут с 8:00 до 20:00. Травмпункты будут работать круглосуточно.

Помощь больным с коронавирусом будут оказывать по обычному графику. Так, кабинеты ПЦР-диагностики будут открыты по графику работы поликлиники, а кабинеты ИФА-диагностики – с 8:00 до 20:00. Требуется предварительная запись.

Пункты вакцинации 6–8 марта работают с 8:00 до 20:00.

Детские поликлиники 6 марта будут работать с 9:00 до 15:00, помощь на дому оказывается с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. На 7 и 8 марта предусмотрена только работа на дому, врачи будут приходить в период с 9:00 до 15:00.

Женские консультации 6 марта проработают с 09:00 до 15:00. 7-8 марта с 9:00 до 16:00 прием будет вестись на базе одной из женских консультаций округа.

Пункты сдачи плазмы

6–8 марта изменится график работы пунктов сдачи плазмы для лечения коронавируса. Уточнить порядок работы конкретной площадки можно по телефону +7 (495) 870-45-16.В праздничные дни плазму не будут принимать в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского, городской клинической больнице имени А. К. Ерамишанцева и в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.

ЗАГСы и Главархив

Отделы ЗАГС и большая часть дворцов бракосочетания с 7 по 9 марта работать не будут. В субботу, 6 марта, учреждения проработают по графику обычного дня – с 9:00 до 18:00.

Дворцы бракосочетания № 1 и 3 получат выходной 8 марта. 7 марта они будут работать до 17:00.

Кроме того, 8 марта будут закрыты читальные залы Главархива.

Центры госуслуг

Центры госуслуг будут работать по обычному графику. Районные офисы будут открыты с 8:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. 8 марта – выходной день.

Сотрудники Главного управления МВД России по Москве, которые работают при центрах "Мои документы", будут следовать собственному графику. С 6 по 8 марта у них выходные дни, а в пятницу, 5 марта, специалисты ведомства принимают с 9:00 до 16:45.

Центры занятости при МФЦ также получат выходные с 6 по 8 марта. В пятницу, 5 марта, они проработают с 9:00 до 16:45.

Социальные учреждения

Горожанам будут доступны лишь некоторые из возможных услуг. Так, территориальные центры социального обслуживания, центры социального обслуживания, а также их филиалы будут в экстренных случаях доставлять продукты и лекарства. Кроме того, клубные пространства "Мой социальный центр" продолжает работать онлайн по расписанию.

Центр занятости "Моя работа" с 6 по 8 марта работать не будет. При этом граждане смогут обратиться в центр "Моя карьера" по телефону +7 (495) 870-44-44. Горожан проконсультируют по вопросам трудоустройства и услуг организации.

Центры социальной помощи семье и детям, а также центры поддержки семьи и детства с 6 по 8 марта не работают, но по необходимости можно обратиться на сайт или на телефоны 051 (с городского телефона) и +7 (495) 051 (с мобильного). Также доступна горячая линия комплекса социального развития по номеру +7 (495) 870-45-09.

Ветеринарные клиники

Участковые ветеринарные лечебницы и станции по борьбе с болезнями животных продолжат работать согласно графику. Помимо этого, круглосуточно будет доступна Мосветстанция.

Ранее сообщалось, что парки Москвы подготовили праздничную программу для горожан по случаю Международного женского дня. Девушкам будут дарить цветы и организуют в их честь символический забег. Об этом – в материале Москвы 24.

