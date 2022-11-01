Москвичам рассказали, как добраться до Домбая

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Добраться до Домбая можно на самолете. Сначала нужно лететь до Минеральных Вод около четрыех часов, а затем еще пять часов провести в пути на автобусе. Все вместе будет стоить примерно 3,5 тысячи рублей. Кроме того, отправиться туда можно на поезде, однако в пути придется провести от 20 часов. Также можно поехать на автомобиле. За бензин нужно отдать более семи тысяч рублей, а время в дороге – от 19 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.