В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников

В РФ стартовала программа бесплатных путешествий для школьников, сообщили в Ростуризме.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире в Мытищах.

На фестивале "Рыбная неделя" продали в два раза больше товаров, чем в прошлые годы. Об этом заявил Сергей Собянин.