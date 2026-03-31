Цены на авиабилеты в Турцию, Египет и на Мальдивы вырастут сильнее всего

Цены на авиабилеты на популярные курорты вырастут на 15 тысяч рублей. Сильнее всего подорожание затронет направления в Турцию, Египет и на Мальдивы. Российские и зарубежные авиакомпании пересматривают тарифы из-за необходимости обходить опасные зоны и роста цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана.

До обострения ситуации топливный сбор составлял в среднем 40–60 евро. В марте ряд перевозчиков увеличил его в 1,5–2 раза. Дополнительная плата за билет может составить 10–15 тысяч рублей, поскольку сбор применяют за каждый сегмент полета. В результате слетать в Турцию или Египет станет дороже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.