Электросамокаты в Москве можно будет арендовать через СМС без интернета

Самокаты уже стоят на улицах Москвы, но арендовать их пока нельзя. Сезон кикшеринга откроется 1 апреля. В этом году сервисы добавили возможность открытия и закрытия аренды через СМС без интернета. Воспользоваться самокатом смогут только совершеннолетние после верификации через Mos ID.

По словам эксперта в области микромобильности Алексея Смирнова, избежать ответственности за нарушения будет практически невозможно. Городские камеры уже фиксируют правонарушения на кикшеринговых самокатах, и тот же опыт распространят на частные средства индивидуальной мобильности.

