30 декабря, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: на Ленинградском вокзале обновили вывеску

116 маршрутов автобусов переведут на беспрерывную работу в новогоднюю ночь

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 30 декабря

Более 60 новых дорожных знаков появятся в России с 1 января 2026 года

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Пригородные поезда в Москве переходят на особый график на праздниках

Россиянам рассказали, в какое время выгоднее вызывать такси на Новый год

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

"Новости дня": парковка на 12 улицах Москвы станет дешевле

На Ленинградском вокзале в Москве обновили вывеску. За основу нового дизайна взяли вариант из середины 70-х. Контуры букв восстановили по архивным фото и дополнили современными решениями. Теперь их легко прочитать в любое время суток. Кроме того, на вокзале появятся еще две новые вывески. Их установят в зоне отправления поездов, а также на фасаде со стороны фонтана.

Троицкая линия метро становится еще популярнее. Пассажиропоток вырос на 45% после запуска новых станций. Как рассказали в Дептрансе, в рабочий день там совершают 90 тысяч поездок. Ветка включает в себя 11 станций, а пассажирам доступно пять пересадок. Две из них находятся на МЦК и по одной – на Калужско-Рижской и Сокольнической линиях. Всего с запуском ветки новые маршруты появились более чем у миллиона жителей юго-запада и ТиНАО.

