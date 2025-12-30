Новости Москвы: на Ленинградском вокзале обновили вывеску

На Ленинградском вокзале в Москве обновили вывеску. За основу нового дизайна взяли вариант из середины 70-х. Контуры букв восстановили по архивным фото и дополнили современными решениями. Теперь их легко прочитать в любое время суток. Кроме того, на вокзале появятся еще две новые вывески. Их установят в зоне отправления поездов, а также на фасаде со стороны фонтана.

Троицкая линия метро становится еще популярнее. Пассажиропоток вырос на 45% после запуска новых станций. Как рассказали в Дептрансе, в рабочий день там совершают 90 тысяч поездок. Ветка включает в себя 11 станций, а пассажирам доступно пять пересадок. Две из них находятся на МЦК и по одной – на Калужско-Рижской и Сокольнической линиях. Всего с запуском ветки новые маршруты появились более чем у миллиона жителей юго-запада и ТиНАО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.