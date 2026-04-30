Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли в Москве

Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закрыт с 30 апреля в Москве. Новый тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей ветки.

Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне работ. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ вдоль закрытого участка, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2.

