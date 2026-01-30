В "Яндекс Go" рассказали, как менялся спрос на такси во время снегопада в Москве. Из-за непогоды в отдельных районах города и области время в пути увеличилось почти в 1,5–2 раза. Водителям требовалось больше времени, чтобы завершить поездку и принять следующий заказ.

Средний чек в Москве вырос на 20–25%. В компании отметили, что это была временная мера для привлечения большего числа водителей на линию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.