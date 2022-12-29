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Транспорт

"Актуальный репортаж": есть ли скидки в автосалонах РФ на Новый год

"Актуальный репортаж": есть ли скидки в автосалонах РФ на Новый год

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Аналитики заявили, что в 2022 году с России резко вырос спрос на японские автомобили, однако клиентов отпугивают цены. По словам экспертов, многие специально ждали конца года, когда в автосалонах бывают традиционные скидки.

Дело в том, что машины теряют в цене, становясь прошлогодними, да и в целом поток клиентов становится меньше. Изменилась ли ситуация в этом декабре? И можно ли еще купить автомобиль с дисконтом?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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