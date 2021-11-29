Первый вывозной рейс россиян из ЮАР состоится 3 декабря

Россия начинает вывоз россиян из Африки. Первый рейс из Кейптауна в Москву планируется 3 декабря. Об этом говорится в телеграмм-канале консульства России в Кейптауне. Уже известно, что перелет будет через аэропорт Аддис-Абебы. Цена билета будет зависеть от количества желающих покинуть ЮАР.

Необходимость такой транспортировки связана с выявлением нового штамма коронавируса. Его первоначально обнаружили в Ботсване и ЮАР. Было зарегистрировано около сотни зараженных. Многие страны уже сейчас закрывают свои границы для путешественников из Южной Африки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.