07:30Транспорт
Водитель залез в свой спорткар во время его эвакуации в центре Москвы
В центре Москвы владелец спорткара попытался хитростью спасти свой автомобиль от эвакуации. Mercedes без номеров увозили с Большой Никитской улицы, когда мужчина на ходу запрыгнул на эвакуатор и закрылся в салоне. По правилам запрещено транспортировать машину с человеком внутри.
Однако автовладелец лишь усугубил ситуацию. Водитель эвакуатора за помощью мог обратиться в полицию. В таком случае к штрафу за неправильную парковку добавится еще одно взыскание. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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