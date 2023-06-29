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Транспорт

Водитель залез в свой спорткар во время его эвакуации в центре Москвы

Водитель залез в свой спорткар во время его эвакуации в центре Москвы

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В центре Москвы владелец спорткара попытался хитростью спасти свой автомобиль от эвакуации. Mercedes без номеров увозили с Большой Никитской улицы, когда мужчина на ходу запрыгнул на эвакуатор и закрылся в салоне. По правилам запрещено транспортировать машину с человеком внутри.

Однако автовладелец лишь усугубил ситуацию. Водитель эвакуатора за помощью мог обратиться в полицию. В таком случае к штрафу за неправильную парковку добавится еще одно взыскание. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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