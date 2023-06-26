Москвичам рассказали о преображении трех районов на юго-востоке столицы

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Юго-восток столицы активно преображают. Три района в излучине Москвы-реки – Печатники, Текстильщики и Южнопортовый – серьезно изменились за последнее время. Там реализуют программу "Мой район".

Например, в Печатниках реализовали реконструкцию Курьяновских очистных сооружений. Задача заключалась в уничтожении неприятных запахов, которые мешали жителям. Для этого специалисты использовали перекрытие и оснащение высокомощными газоочистными установками основных источников выбросов сероводорода.

Что еще было сделано, а что еще предстоит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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