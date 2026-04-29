Количество авто на вылетных магистралях Москвы вырастет на 20 тыс 30 апреля

30 апреля перед длинными выходными на дорогах из Москвы в сторону области прогнозируется повышенный трафик. Количество машин на вылетных магистралях увеличится на 20 тысяч.

Особенно интенсивное движение ожидается на Ленинском проспекте, Осташковской и Люблинской улицах, а также на Каширском и Щелковском шоссе.

Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом дорожной ситуации и выбирать для поездок раннее утро или поздний вечер.