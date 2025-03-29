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29 марта, 09:30

Транспорт

Минтранс предложил авиакомпаниям участвовать в реконструкции аэропортов

Минтранс предложил авиакомпаниям участвовать в реконструкции аэропортов

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Авиакомпании будут платить за реконструкцию аэропортов – с такой инициативой выступил Минтранс. В ближайшие несколько лет в России планируется обновить как минимум 75 аэропортов – на эти цели направят четверть триллиона рублей.

Перечень аэропортов, которые будут участвовать в финансировании, установит правительство. Уточняется, что это может затронуть Воздушный кодекс России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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