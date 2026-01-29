Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

29 января, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Коммунарке и Южном Бутове построят и реконструируют более 5 километров дорог, сообщил Сергей Собянин. Работы пройдут в районе нового участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Улучшится транспортная доступность сразу трех районов – Коммунарки, Южного и Северного Бутова.

"Программа комплексного развития территорий позволяет создавать современные городские районы на месте бывших промзон, заброшенных и депрессивных земельных участков. Темпы ее реализации постоянно растут: по итогам 2025 года разработаны концепции почти 400 проектов. Это на 30% превышает результат 2024-го", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2025 году в САО за счет города построили три учреждения образования общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. В Западном Дегунине возвели учебный корпус, а в Бескудниковском и Тимирязевском районах – детские сады.

