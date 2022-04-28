Дептранс Москвы рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

В связи с прогнозируемыми заторами до 9 баллов в вечерний час пик 28 апреля столичным автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт, сообщает Дептранс.

Польша продолжает закупать газ РФ через Германию после остановки прямых поставок. Об этом сообщили в "Газпроме".

Рособрнадзор опубликовал открытые варианты заданий ЕГЭ для выпускников.