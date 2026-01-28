Столичный Дептранс рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт

Столичный департамент транспорта рекомендует автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Метро, МЦК и МЦД работают по расписанию и не зависят от погодных условий, в то время как движение на дорогах серьезно затруднено.

По данным ЦОДД, загруженность оценивается в 9 баллов. Сложная ситуация наблюдается на ТТК, Садовом кольце и МКАД, где движение осложняют буксующие фуры. Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.