Еще два пригородных маршрута запустили в Москве, сообщили в столичном Дептрансе. Они свяжут станцию метро "Ховрино" с районом Левобережный в подмосковных Химках.

Прикладывать транспортную карту нужно как на вход, так и на выход. На линии будут работать современные вместительные автобусы российского производства, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.