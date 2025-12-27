Собянин: в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Еще на линию выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, а также 18 трамвайных маршрутов и столько же регулярных ночных маршрутов.

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд в метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным, а на МЦД по действующим тарифам. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – 03:00, а наземный транспорт – до 3:30.

