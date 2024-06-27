Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 15:45

Транспорт

Глава "Центра добрых дел" Цветкова рассказала о сборе подписей за медленные зоны в Москве

Глава "Центра добрых дел" Цветкова рассказала о сборе подписей за медленные зоны в Москве

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Глава "Центра добрых дел" Сабина Цветкова рассказала о сборе подписей за медленные зоны в столице. В ходе акции "Еду правильно" она отметила, что решение о вводе новых медленных зон будет принято с учетом мнения жителей и возможностей инфраструктуры.

Акция "Еду правильно" прошла 27 июня в ВАО столицы. Ее цель – рассказать жителям о том, как безопасно использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

Как отмечают организаторы акции, если не соблюдать правила, электросамокат может стать угрозой безопасности для всех участников дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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