Глава "Центра добрых дел" Цветкова рассказала о сборе подписей за медленные зоны в Москве

Глава "Центра добрых дел" Сабина Цветкова рассказала о сборе подписей за медленные зоны в столице. В ходе акции "Еду правильно" она отметила, что решение о вводе новых медленных зон будет принято с учетом мнения жителей и возможностей инфраструктуры.

Акция "Еду правильно" прошла 27 июня в ВАО столицы. Ее цель – рассказать жителям о том, как безопасно использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.

Как отмечают организаторы акции, если не соблюдать правила, электросамокат может стать угрозой безопасности для всех участников дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

