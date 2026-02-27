В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 февраля

Сейчас наиболее плотное движение в сторону центра наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Иван Бадиков.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе. Также затруднения прогнозируются в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

