Иностранцы не могут вернуться домой из Белоруссии из-за отмены авиарейсов

Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал большое число обращений иностранных граждан по поводу возникших проблем с возвращением домой из республики из-за отмены авиарейсов авиаперевозчиками и запрета на полеты через Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее рейсу Минск – Барселона пришлось летать кругами у польской границы. Ему запретили заходить в их воздушное пространство. В Польском управлении гражданской авиации сообщили, что не знают в чем проблема.

А в Агентстве воздушного движения пояснили, что причина разворота в запрете Франции на полеты над своей территорией. Белорусскому борту в итоге пришлось сжигать топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета.