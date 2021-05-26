Польша не запрещала самолету "Белавиа" входить в свое воздушное пространство

Фото: flightradar24.com
Пресс-секретарь польского агентства воздушного судоходства Павел Лукашевич заявил, что самолету "Белавиа" на рейсе Минск – Барселона не запрещали вход в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает ТАСС.
"Ситуация выглядит так, что польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее", – добавил специалист.
Лукашевич отметил, что ранее в аэропорту Варшавы приземлился другой самолет "Белавиа", тем самым подчеркивая, что запрета на полеты нет.
В Польском управлении гражданской авиации сообщили, что допуск самолетов в воздушное пространство страны не относится к компетенции ведомства. Точную причину, почему лайнер летает кругами у границы, в управлении не назвали.
Отношения между Белоруссией и ЕС ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.
В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".
Самолет "Белавиа" не был допущен в воздушное пространство Польши
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