Новости Москвы: новую развязку начали строить на шоссе Энтузиастов

На пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта на востоке столицы строят новую развязку. Ее протяженность составит более 200 метров. На эстакаде будет по три полосы в каждом направлении. Благодаря этому должно разгрузится движение. Жители района Ивановское смогут добираться до нужных точек быстрее и комфортнее.

На Моховой улице завершилась реставрация фасадов Института стран Азии и Африки. Его называют старым зданием Московского университета. Работы также коснулись Зоологического музея, факультетов психологии и искусств.

