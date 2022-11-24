Авиаперевозчик "Азимут" получит первый Sukhoi Superjet 100 с подержанными двигателями

Российская авиакомпания "Азимут" получит первый лайнер Sukhoi Superjet 100 с подержанными двигателями. Их взяли из резерва, который создали специально для всех перевозчиков, эксплуатирующих данный вид самолетов.

В 2023 году авиакомпании должны получить еще 10 Sukhoi Superjet 100, некоторые из них будут также с подержанными двигателями. По сообщениям СМИ, возможность появления таких самолетов с своем парке не исключает Red Wings.

Как это скажется на безопасности полетов? И к каким последствиям может привести нехватка запчастей для самолетов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.