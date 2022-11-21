Еще на 7 столичных улицах трамвайные пути будут отделены от автомобилей

В Москве трамвайные пути отделят от машин еще на семи улицах – Орджоникидзе, Вавилова, Достоевского и Абельмановской, а также в Семеновском проезде, Рогожском Валу и Новосущевском переулке.

Благодаря этому движение станет безопаснее для всех участников движения. Машины больше не смогут выезжать на пути, поэтому снизится аварийность. Трамваи смогут ехать быстрее, а время их ожидания уменьшится.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на данный момент в Москве обособлено 60% трамвайных путей, в планах – отделить от машин еще 20%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.