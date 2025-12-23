В московском транспорте появились новые терминалы по продаже билетов

В городском транспорте Москвы начали появляться современные терминалы по продаже билетов. Новые устройства более компактные, удобные и работают значительно быстрее устаревшего оборудования, которое они полностью заменят до конца 2026 года.

Как сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Жанна Ермолина, до конца 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД планируется установить более 4 500 новых турникетов. Их компактная форма позволит увеличить общее количество турникетов на 20% и повысить пропускную способность станций на 40%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.