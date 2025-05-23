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23 мая, 09:00

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 мая

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 мая

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также в районе Химкинского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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