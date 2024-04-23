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23 апреля, 11:15

Транспорт

Началась подготовка оборудования для запуска беспилотной "Ласточки" на МЦК

Началась подготовка оборудования для запуска беспилотной "Ласточки" на МЦК

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Московское центральное кольцо готовится к запуску первой беспилотной "Ласточки". Ожидается, что новый состав начнет перевозить пассажиров уже летом. В данный момент специалисты уже настраивают оборудование и проверяют системы.

"Ласточки" будут оснащены инфракрасными камерами, лидарами и ультразвуковыми датчиками для обнаружения препятствий на различном расстоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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