Началась подготовка оборудования для запуска беспилотной "Ласточки" на МЦК

Московское центральное кольцо готовится к запуску первой беспилотной "Ласточки". Ожидается, что новый состав начнет перевозить пассажиров уже летом. В данный момент специалисты уже настраивают оборудование и проверяют системы.

"Ласточки" будут оснащены инфракрасными камерами, лидарами и ультразвуковыми датчиками для обнаружения препятствий на различном расстоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.