Еще сто электробусов появятся в столице

Московский парк экологичного транспорта продолжает расти. Совсем скоро на маршруты города выйдут еще 100 новых электробусов, которые заменят обычные автобусы. Общее количество машин на электротяге в столице превысит 470.

С 23 февраля у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до 11 апреля. В это время на московских ярмарках фермеры представят больше натуральных продуктов без ингредиентов животного происхождения.

