Парковка на улицах столицы будет бесплатной 4 и 5 ноября

На ноябрьские праздники – 4 и 5 ноября – парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах, включая участки с повышенными тарифами. Об этом рассказали в Дептрансе.

При этом 6 ноября парковки будут работать в воскресном формате: бесплатно оставить машину можно будет везде, кроме улиц с установленной стоимостью 380 и 450 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом остаются платными все дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

