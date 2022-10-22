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22 октября, 11:30

Транспорт

Парковка на улицах столицы будет бесплатной 4 и 5 ноября

Парковка на улицах столицы будет бесплатной 4 и 5 ноября

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На ноябрьские праздники – 4 и 5 ноября – парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах, включая участки с повышенными тарифами. Об этом рассказали в Дептрансе.

При этом 6 ноября парковки будут работать в воскресном формате: бесплатно оставить машину можно будет везде, кроме улиц с установленной стоимостью 380 и 450 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом остаются платными все дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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