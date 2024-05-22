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22 мая, 23:30

Транспорт

Авторам лучших идей на портале "Наш московский транспорт" подарят проездные билеты

Авторам лучших идей на портале "Наш московский транспорт" подарят проездные билеты

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В Москве запустили проект, который поможет сделать город еще комфортнее. Появился отдельный сайт "Наш московский транспорт", где можно поделиться своей идеей по развитию столичного транспорта.

Идеи разделены по категориям: метро и МЦК, трамвай, автобус и электробус, речной транспорт, а также средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, сигвеи, моноколеса. Авторам лучших предложений на портале "Наш московский транспорт" подарят проездные.

Как это сделать? Кто будет смотреть заявки? Какие еще поощрения ждут авторов лучших идей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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