Новости Москвы: сезон летней навигации на Москве-реке откроется 24 апреля

Новый сезон летней навигации на Москве-реке откроется 24 апреля торжественным парадом судов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, впереди колонны пройдет самое новое электросудно регулярных речных маршрутов. 10 судов можно будет увидеть в центре города. Также в состав колонны войдут стандартные теплоходы и прогулочное судно гибридного типа "Стрельна". В этом сезоне они будут следовать по десяткам маршрутов. Парад начнется в 10:50 на Котельнической набережной.

На шоссе Энтузиастов идет строительство эстакады. Она появится на пересечении с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом. Перекресток с интенсивным движением разгрузится, а проезд по шоссе станет удобнее. Проект также предусматривает строительство почти 4 километров дорог. Это, в том числе, северный боковой проезд вдоль шоссе Энтузиастов. Также там появится подземный пешеходный переход с двумя лифтами. Работы планируют завершить в 2027 году.

