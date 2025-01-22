Центральный транспортный узел улучшит сообщение для более чем 30 млн жителей 11 регионов

Центральный транспортный узел свяжет Москву с 11 регионами, где проживают более 30 миллионов человек. К 2030 году тактовое движение поездов будет налажено на всем ЦТУ, что обеспечит удобное и быстрое сообщение для пассажиров.

В рамках проекта жители соседних с Москвой областей смогут добираться до столицы быстрее – интервалы между поездами сократятся до 30 минут. Уже сейчас длина линий МЦД составляет 303 километра, а общее число поездок превысило миллиард.

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