В столице появится новый путепровод между улицей Приорова и улицей 8 Марта

В Москве идет масштабное строительство путепроводов. Один появится между улицей Приорова и улицей 8 Марта. Сейчас, чтобы преодолеть этот путь, автомобилистам приходится делать крюк почти в 9 километров. Новый мост длиной 450 метров обеспечит по две полосы движения в каждом направлении.

В рамках проекта также реконструируют участки улицы 8 Марта, Большого Коптевского и 2-го амбулаторного проезда. Здесь установят современные павильоны общественного транспорта, новые светофоры, заездные карманы и пешеходные переходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.