Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 09:15

Транспорт

В столице появится новый путепровод между улицей Приорова и улицей 8 Марта

В столице появится новый путепровод между улицей Приорова и улицей 8 Марта

Разметка обновлена на развязке трассы М-4 "Дон", МКАД и Липецкой улицы

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Переразметка на развязке МКАД и трассы М4 "Дон" ускорила движение в два раза

Спрос на зарубежные автомобили вырос на 300% за неделю

Благодаря переразметке водители стали выезжать на трассу М-4 "Дон" в два раза быстрее

"Новости дня": тематический поезд "Путь к Победе" запустили на Арбатско-Покровской линии

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20–21 сентября

Стоимость билетов на авиарейсы в Краснодар и обратно достигла 50 тыс рублей

Семь регулярных маршрутов по Москве-реке появятся к 2030 году

В Москве идет масштабное строительство путепроводов. Один появится между улицей Приорова и улицей 8 Марта. Сейчас, чтобы преодолеть этот путь, автомобилистам приходится делать крюк почти в 9 километров. Новый мост длиной 450 метров обеспечит по две полосы движения в каждом направлении.

В рамках проекта также реконструируют участки улицы 8 Марта, Большого Коптевского и 2-го амбулаторного проезда. Здесь установят современные павильоны общественного транспорта, новые светофоры, заездные карманы и пешеходные переходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортстроительствогородвидеоДиана ЖуковаДарья Ермакова