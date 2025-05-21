Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 21 мая.

В Братееве открылось электродепо "Южное". Оно будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро. Развернутая длина путей депо составляет свыше 6 километров.

Обстановка в освобожденной Курской области все еще остается сложной. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения региона. Президент поручил увеличить группировку разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться в свои дома. Он также подчеркнул, что жители стойко держались во время нападения ВСУ и дали достойный отпор противнику.

Демонтаж вестибюля моста "Багратион" начался в районе Москва-Сити. Часть фасада уже разобрали. По проекту, в будущем переход соединят с новым небоскребом. "Багратион" закрыли на реконструкцию 12 мая. Сейчас добираться с одного берега Москвы-реки на другой пассажирам помогают электросуда.