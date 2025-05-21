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Новости

21 мая, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 мая

Новости Москвы: начался демонтаж вестибюля моста "Багратион"

Собянин открыл один из крупнейших комплексов по обслуживанию поездов метро

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышли еще 10 поездов "Москва-2024"

На Пресненской набережной начали сносить северный вестибюль моста "Багратион"

ГД доработает законопроект о размещении родителей вместе с детьми в самолете

Собянин открыл электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Собянин открыл один из крупнейших комплексов по обслуживанию поездов метро

Пассажиры спели хиты русского рока на станции метро "Курская" в Москве

Трамвайная линия в районе Рижского вокзала готова на 80%

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 21 мая.

В Братееве открылось электродепо "Южное". Оно будет обслуживать поезда Замоскворецкой линии метро. Развернутая длина путей депо составляет свыше 6 километров.

Обстановка в освобожденной Курской области все еще остается сложной. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения региона. Президент поручил увеличить группировку разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться в свои дома. Он также подчеркнул, что жители стойко держались во время нападения ВСУ и дали достойный отпор противнику.

Демонтаж вестибюля моста "Багратион" начался в районе Москва-Сити. Часть фасада уже разобрали. По проекту, в будущем переход соединят с новым небоскребом. "Багратион" закрыли на реконструкцию 12 мая. Сейчас добираться с одного берега Москвы-реки на другой пассажирам помогают электросуда.

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