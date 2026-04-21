Новости Москвы: рядом с Ленинградским вокзалом открыли новый навес

На Комсомольской площади рядом с Ленинградским вокзалом открыли новый навес. Стеклянная конструкция расположилась над входом в метро. Она повторяет архитектуру исторического фасада вокзала. Навесы призваны защитить пассажиров от дождя и снега. Внутри сделали современную цифровую навигацию, а по вечерам там будут включать красивую подсветку.

В центре Москвы идет масштабное благоустройство Екатерининского парка. На данный момент территория одного из старейших усадебных парков Москвы напоминает стройплощадку. Вдоль пруда сделают смотровые площадки и зоны отдыха, павильоны и амфитеатр. Главный вход в парк украсят воздушной аркой с панорамным видом на водоем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.