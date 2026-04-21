Причиной остановки движения на красной линии столичного метро стала неисправность вагона

Причиной остановки движения поездов на участке Сокольнической линии московского метро стала техническая неисправность колесной пары одного из вагонов. Об этом сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Она также опровергла распространившиеся в социальных сетях сообщения о "сходе поезда", назвав их недостоверными.

Движение в настоящий момент восстановлено. Составы следуют по всей красной ветке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.