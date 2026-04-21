21 апреля, 14:15Транспорт
Причиной остановки движения на красной линии столичного метро стала неисправность вагона
Причиной остановки движения поездов на участке Сокольнической линии московского метро стала техническая неисправность колесной пары одного из вагонов. Об этом сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
Она также опровергла распространившиеся в социальных сетях сообщения о "сходе поезда", назвав их недостоверными.
Движение в настоящий момент восстановлено. Составы следуют по всей красной ветке.
