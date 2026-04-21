21 апреля, 10:15Транспорт
Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на авто из-за локальных перекрытий 21 апреля
ЦОДД рекомендует москвичам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях из‑за локальных перекрытий на дорогах. Горожанам советуют пересесть на метро.
По словам ведущего специалиста Ситуационного центра Андрея Логинова, в первой половине дня 21 апреля локальные перекрытия возможны в юго‑западном, западном и центральном округах столицы.
