20 сентября, 15:15Транспорт
В Москве начали новый этап восстановления трамвайных путей на Трифоновской улице
В Москве начали новый этап восстановления трамвайных путей на Трифоновской улице – от Олимпийского проспекта до улицы Щепкина. Когда линию откроют, более 70 тысяч человек получат комфортный способ передвижения и смогут доехать на трамвае до транспортного узла Рижская.
На каком этапе строительства сейчас трамвайные пути на Трифоновской улице, и когда работы закончат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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