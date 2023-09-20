Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 22:15

Город

Движение трамваев на Шаболовке приостановят из-за реконструкции депо им Апакова

Движение трамваев на Шаболовке приостановят из-за реконструкции депо им Апакова

Барельефы станции метро "Новокузнецкая" в Москве отреставрируют до конца 2023 года

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже, чем год назад

Новости часа: число пострадавших при взрыве газа в Балашихе возросло до 13

Движение трамваев на Шаболовке приостановят из-за реконструкции депо имени Апакова

Развязка МКАД с Липецкой улицей открылась в Москве

Движение транспорта затруднено на улице Серафимовича в Москве

Движение трамваев на Шаболовке приостановят в Москве

ЦОДД спрогнозировал до 7 баллов на столичных дорогах вечером 20 сентября

Движение трамваев на Шаболовке приостановят на два месяца

Движение трамваев приостановят с 23 сентября до конца ноября на улице Шаболовке из-за работ по реконструкции депо имени Апакова. Вместо трамваев можно будет воспользоваться автобусами.

Отмечается, что в ходе работ специалисты обновят коммуникации под трамвайными путями, заменят рельсы и шпалы, установят новые стрелочные переводы. В депо также продолжается обновление производственного корпуса, готовность которого оценивается в 60%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИрина СилкинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика