Новая дорога свяжет северо-запад и запад Москвы

На западе Москвы формируют новый транспортный маршрут, который свяжет северо-запад и запад города. Дорогу проложат от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. В рамках проекта построят и реконструируют около 1,7 километра улично-дорожной сети с двумя полосами движения в каждом направлении. Завершить основные работы планируют уже в этом году.

Реконструкция затронет ключевые участки района: Новозаводскую улицу и Береговой проезд. Это позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на ближайшие магистрали. После открытия маршрута сократится время в пути между районами Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк. Дополнительно изменят маршруты наземного транспорта.

