Москвичей предупредили об изменении в расписании на МЦД-3. В выходные, 21–22 марта, на некоторых участках увеличат интервалы движения поездов от 20 минут до 1 часа. Многие составы проследуют укороченными маршрутами.

В некоторых случаях скорректируют время отправления и набор остановок. Изменения связаны с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры между станциями Перово и Люберцы. Пассажирам рекомендуют сверять время отправления на сайтах перевозчиков и в мобильных приложениях.

