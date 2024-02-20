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20 февраля, 22:15

Транспорт

Строительство дублера Обводной дороги начнут в 2025 году

Строительство дублера Обводной дороги начнут в 2025 году

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Работы по продлению Варшавского шоссе в столичном ТиНАО начнут в 2025 году

Чтобы добраться из Троицка и Щербинки до федеральной трассы М-2 "Крым", водители едут в сторону центра по Симферопольскому шоссе мимо станции МЦД-2 Остафьево и поворачивают на Обводную дорогу. Однако скоро жители ТиНАО смогут срезать путь. Уже в 2025 году трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят.

Новый участок длиной 3,5 километра станет дублером Обводной дороги. Приступить к строительству планируют в 2025 году, а завершить работы – к 2027-му.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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