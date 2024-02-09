Более 100 километров автомобильных дорог построят в ТиНАО к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 130 километров автомобильных дорог построят в ТиНАО к 2030 году. О планах по развитию дорожной инфраструктуры рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

"В утвержденную Адресную инвестиционную программу города Москвы вошли более десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО. За 11 лет практически сформирован основной дорожный каркас округов. В планах продолжать развивать дорожно-транспортную инфраструктуру", – отметил он.

При этом, по словам Бочкарева, в настоящее время около 60 километров дорог находятся на стадии проектирования и строительства, еще свыше 70 километров планируют построить в перспективе. Так, будет продолжена магистраль Марьино – Саларьево и проложен путепровод на пересечении с трассой М3 Украина – Середнево – Марьино – Десна, уточнил он. Кроме того, сейчас строится автодорога Мамыри – Пенино – Шарапово, напомнил заммэра.

В свою очередь, глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что третья очередь проекта пойдет на юг от трассы М3 до северо-западной окраины Троицка. Он также добавил, что в результате реализации проекта магистрали Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе между собой будут соединены Калужское шоссе и дорога по направлению Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, а также трассы Марьино – Саларьево, Мамыри – Пенино – Шарапово и Киевское шоссе.

В планах есть продолжение дороги Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М2 "Крым", подчеркнул Жидкин. По его словам, дорога, которая пролегает от Калужского шоссе до Саларьевской улицы, станет новым поперечным направлением.

По данным главы департамента, дороги модернизируют внутри следующих населенных пунктов:

Троицк;

Краснопахорское;

Пыхчево;

Власьево;

Щапово;

Мосрентген;

Коммунарка.

Жидкин также рассказал, что в настоящее время строится четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово будет сдана в эксплуатацию в этом году. По его словам, готовность второго дублера Киевского и Калужского шоссе на данный момент составляет 70%.

До этого стало известно, что строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в третьем квартале 2024 года. Предполагается, что объект протяженностью в 36 километров будет построен при помощи заключенного концессионного соглашения.



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