На севере Москвы с 20 декабря изменится движение наземного транспорта

С 20 декабря на севере Москвы вступают в силу изменения в маршрутной сети наземного транспорта. Главным нововведением станет запуск сквозного маршрута электробуса, который свяжет станции метро "Рижская" и "Сокол". Путь будет проходить через стадион "Динамо" и новые жилые кварталы.

Также изменения коснутся жителей микрорайона Алхимово. Общественный транспорт станет заезжать непосредственно на территорию жилого комплекса, что сократит расстояние пешей доступности до станции МЦД Силикатная. В Останкинском районе электробусы начали останавливаться ближе к домам на улице Бочкова.

