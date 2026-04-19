В 2025 году в России произошло более 3 тысяч ДТП с участием электросамокатов

В прошлом году в России произошло более 3 тысяч ДТП с участием электросамокатов, в которых погибли 68 человек, более 3 тысяч получили ранения. В Москве зафиксировано 629 аварий: 4 погибших, 660 пострадавших.

Операторы кикшеринга внедряют технические меры: если на самокат встают два человека, устройство замедляется до 5 километров в час. В Госдуме рассматривают законопроект об ужесточении штрафов: за езду в нетрезвом виде – 30 тысяч рублей, за превышение скорости более чем на 5 километров в час – 5 тысяч рублей.

