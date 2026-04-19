Участок Арбатско-Покровской линии метро закроют с 30 апреля

Участок Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закроют с 30 апреля. Об этом предупредили в столичном Дептрансе.

Изменения необходимы из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.В качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, МЦД-2, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии метро.

